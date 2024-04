NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni vor den am 24. April erwarteten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Angesichts des Kapitalmarkttages vor Kurzem dürfte der Ölkonzern keine größeren Neuigkeiten zu seiner Strategie oder den Jahreszielen bekannt geben, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Aktienrückkaufprogramm dürfte ihm zufolge außerdem nach der Hauptversammlung im kommenden Monat starten./ck/mis;