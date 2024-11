NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Overweight" belassen. 2025 dürften Makrofaktoren wie die Politik des Ölverbunds Opec+ und die Gaspreise wichtiger sein als unternehmensspezifische Faktoren, schrieb Analyst Matthew Lofting in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick für die Ölbranche. Shell bleibe nach optimistischen Aussagen von Konzernchef Wael Sawan einer seiner Favoriten. Bei Eni stehe der Schuldenabbau durch den Verkauf von Aktivitäten im Fokus./gl/ag;