NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Eni bei einem unveränderten Kursziel von 18 Euro von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Italiener begännen, die Früchte ihrer "Satelliten-Strategie" in der Energiewende durch Anteilsverkäufe zu ernten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in seinem am Montag vorliegenden Kommentar im Nachgang der Quartalszahlen. Der innere Wert der Eni-Aktien sei deutlich höher als der Aktienkurs./ag/gl;