NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Ölkonzern habe beim Verkauf von Teilen des Nigeria-Geschäfts an Oando einen guten Preis erzielt, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtiger sei aber, dass das Unternehmen die Aktivitäten in einer schwierigen Region verringere./mis/tih;