NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 570 Pence belassen. Der Vorsteuergewinn habe die von der Billigfluglinie veröffentlichte Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sollten Aussagen zu den Buchungen angesichts der jüngsten Kursschwäche der Aktie positiv aufgenommen werden./gl/mf;