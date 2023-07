FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Buy" mit einem Kursziel von 585 Pence belassen. Analyst Jaime Rowbotham hob in einer am Montag vorliegenden Studie zwar seine Schätzung für den Vorsteuergewinn der Briten 2023 an. Für die Folgejahre ließ er sie aber unangetastet aufgrund höherer Kosten abseits der Kerosinkosten./ag/gl;