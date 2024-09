ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris auf "Sell" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. Eine aktuelle E-Commerce-Umfrage ergebe für die Online-Apotheke bezüglich des Einkaufsverhaltens in der Handy-App ein nicht vorteilhaftes Nachfragebild, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht darin eine Bestätigung seiner vorsichtigen Einschätzung der mittelfristigen Umsatzaussichten des Unternehmens./tih/ck;