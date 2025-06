Schwacher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Am Montag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsende 0.35 Prozent leichter bei 16’710.25 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.180 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.144 Prozent tiefer bei 16’745.04 Punkten in den Montagshandel, nach 16’769.11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16’787.48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16’693.39 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.05.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16’904.74 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 17’093.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der SPI mit 15’993.96 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7.68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 17’386.61 Punkten. Bei 14’361.69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 9.22 Prozent auf 7.70 CHF), Peach Property Group (+ 8.96 Prozent auf 7.30 CHF), Orior (+ 8.02 Prozent auf 13.20 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 7.43 Prozent auf 15.04 CHF) und Idorsia (+ 6.65 Prozent auf 2.17 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-10.82 Prozent auf 1.52 CHF), Perrot Duval SA (-8.80 Prozent auf 57.00 CHF), DocMorris (-8.51 Prozent auf 6.40 CHF), Swissquote (-8.07 Prozent auf 433.00 CHF) und GAM (-4.11 Prozent auf 0.11 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3’763’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 242.757 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die BB Biotech-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

