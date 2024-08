ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Die Online-Apotheke habe zwar die Erwartungen mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) übertroffen, doch auch den Jahresausblick gesenkt, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letzteres dürfte auf der Stimmung der Aktionäre lasten, da die Markterwartungen für 2024 zu optimistisch erschienen. So rechne das Unternehmen nun für das Gesamtjahr mit einem Verlust beim bereinigten Ebitda von rund 50 Millionen Franken./mis/tih;