FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Franken belassen. Die endgültigen Quartalszahlen der Online-Apotheke hätten den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die nun geplante Kapitalerhöhung, zu der DocMorris mit den am 10. April anstehenden Geschäftszahlen mehr sagen wolle, falle mit möglichen 200 Millionen Franken ein wenig höher aus als von ihm erwartet./gl/edh;