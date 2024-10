HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 60 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Christian Salis zog in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar ein positives Fazit aus einer Roadshow. Ein Rezeptbonus bleibe angesichts jüngster Nachrichten wohl legal, was seine Wachstumsschätzungen stütze./ag/mis;