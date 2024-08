NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 110,00 Franken belassen. Die höheren Ausgaben für Marketing im ersten Halbjahr belasteten weiterhin die Rentabilität, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während die Senkung der Gewinnprognose weitgehend erwartet worden sei, erachte er das niedrigere Umsatzziel als die größte negative Überraschung./lfi/mis;