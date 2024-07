NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris nach Daten zur Nutzung des deutschen E-Rezepts und einem Ausblick auf das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Daten für den Monat Juni untermauerten weiter das erfreuliche Kundenengagement seit Jahresbeginn, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu DocMorris und Redcare. Auch die monatlichen App-Downloads stiegen sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich. Beim Quartalsbericht der beiden Online-Apotheken werde das Thema E-Rezept wohl am wichtigsten sein./ck/he;