NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Hold" mit einem Kursziel von 2300 Pence belassen. Das Wachstum der Spirituosenhersteller hinke hinter dem historischen Schnitt hinterher, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies zeigten Zahlen zum US-Absatz in den vier Wochen bis zum vierten August./mf/bek;