FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group nach Jahreszahlen von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit dem Programm "Fit for Growth" würden langfristige Effizienzsteigerungen umgesetzt. Positiv seien ferner das erweiterte Aktienrückkaufprogramm, die stabile Barmittel-Generierung (Free Cashflow) und das starke Wachstum in den Bereichen Supply Chain und E-Commerce. Dank eines effizienten Kostenmanagements und der Marktfu?hrerschaft sei DHL gut positioniert, um von einer späteren Konjunkturerholung zu profitieren./la/edh;