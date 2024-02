DHL Group 39.89 CHF -3.44% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat DHL Group von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 53 Euro angehoben. Eine positive konjunkturelle Wende und der grenzüberschreitende Online-Handel dürften die Rückkehr der Express-Sparte des Logistikkonzerns zum Wachstum vorantreiben, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sollte die Regulierungsreform bei der Wiederherstellung der Erträge im Postgeschäft nach den Herausforderungen von 2023/24 helfen. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2024 und 2025./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 06:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





