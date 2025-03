HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz von 7,30 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des Motorenherstellers habe Verbesserungen der Auftragssituation gezeigt, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Angesichts möglicher Investitionen in Infrastruktur und des Wiederaufbaus der Ukraine erscheine die Bewertung noch immer günstig./mf/ag;