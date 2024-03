HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Trotz eines Abschwungs bleibe die Profitabilität des Motorenbauers stark, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Mittelwert der für 2024 in Aussicht gestellten Spanne für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) liege über der Konsensschätzung./bek/la;