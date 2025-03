NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Konzern habe eine umfangreiche Überarbeitung seiner Tarife bekannt gegeben, die am 1. April in Kraft trete, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit dürften die Bonner dem Unternehmen 1&1 sowie den Mobilfunk-Discountern, die keine eigenen Netze hätten, das Leben schwer machen./gl/mis;