NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani hob in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar seine Schätzungen nach den Zahlen von T-Mobile US in der Vorwoche und Anpassung an aktuelle Wechselkurse./ag/stk;