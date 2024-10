NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani hob seine Gewinnerwartungen in einer am Montag vorliegenden Studie an und begründete das mit dem Kapitalmarkttag der Tochter T-Mobile US. Außerdem äußerte er seine Gedanken bezüglich einer anstehenden Investorenveranstaltung der Telekom, der wohl der nächste Kurstreiber werde./mis/tih;