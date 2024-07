FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom nach Zahlen von T-Mobile US von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die US-Tochter habe über ein solides Quartal berichtet und den Ausblick für den Barmittelzufluss sowie das Kundenwachstum angehoben, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/he;