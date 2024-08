NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Analyst Ben Bathurst erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2026. Entscheidend für den Anlagehintergrund sei nun, wie der Börsenbetreiber die Simcorp-Transaktion umsetze./ajx/he;