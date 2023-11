HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Management gehe die richtigen Schritte für die Aktionäre, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der jüngsten Eckdaten. Sie will ihre Schätzungen nach der endgültigen Jahresbilanz überarbeiten./ag/tih;