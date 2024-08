NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe im zweiten Quartal dank der starken Mena-Region (Nahost und Nordafrika) die Erwartungen erfreulich deutlich übertroffen, während sich die Geschäfte im asiatisch-pazifischen Raum erwartungsgemäß schwach entwickelt hätten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An den Konsensschätzungen sollte sich indes wenig ändern./gl/bek;