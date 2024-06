NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Der sofortige Abschied des Finanzchefs Emmanel Thomassin werde am Markt nicht gut ankommen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Immerhin sei man mitten auf dem Weg dazu, die Schwelle zu einem positiven Free Cashflow zu erreichen. Der Essenslieferdienst stehe außerdem vor möglichen Übernahmeaktivitäten, erwähnte er./ag/tih;