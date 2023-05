NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 65 auf 63 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Essenslieferdienst an die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt an. Der Experte rechnet nun mit einem etwas geringeren Umsatz und einem leicht niedrigeren Bruttowarenwert./la/ngu;