NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero nach den jüngst vorgelegten Zahlen von 59 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas nahm in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht des Essenslieferanten Anpassungen in ihrem Bewertungsmodell vor und verwies dafür auf die Verschuldung des Konzerns. Die Zahlen selbst nannte sie solide, sie hätten die Aktie entsprechend beflügelt. Delivery Hero bleibt für sie zugleich eine Turnaround-Story, was die Margen betreffe./ck/mis;