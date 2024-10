NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktie des Essenslieferanten sei eine Margen-Turnaround-Story, die sich auf einige positive Einflussfaktoren stütze, schrieb Analystin Annick Maas in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar./edh/ag;