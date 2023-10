FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Essenslieferdienst und der Wettbewerber Just Eat Takeaway dürften zur nahenden Vorlage ihrer Quartalsberichte von einer Stabilisierung der Nachfrage berichten und damit die Investoren beruhigen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tav/ajx;