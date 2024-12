NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies zählt Delivery Hero zu den "Top Picks" in Europa für 2025. Wie Analyst Raj Jilka in einer am Dienstag vorliegenden Strategiestudie schrieb, ist das generelle Argument für Anleger, im kommenden Jahr in den USA zu investieren, bestens bekannt. Doch der Bewertungsunterschied im Vergleich zu europäischen Unternehmen sei einfach zu groß, um diesen zu ignorieren. Delivery Hero beließ der Experte vor diesem Hintergrund auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro. Bei dem Essenslieferdienst glaubt er, dass der vollzogene Talabat-Börsengang die lange Zeit belastenden Schuldenprobleme beseitigen wird. Er sollte bald die derzeit niedrige Bewertung des Unternehmens unterstreichen./tih/men;