FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Danone auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Aktivitäten in Russland, die dort vorerst unter Staatsverwaltung gestellt wurden, machen laut Analyst Tom Sykes rund sechs Prozent des Konzernumsatzes aus. Dazu habe die dortige operative Marge 2022 unter dem Konzernwert gelegen, heißt es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/tih;