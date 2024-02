NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Der Eventvermarkter habe im vierten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analystin Karin So in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Allerdings dürften Anleger weiterhin kritisch auf die Ticketing-Marge schauen. Auch der neue Ausblick für das Geschäftsjahr 2024, den es wohl im März geben werde, sollte im Mittelpunkt stehen./tih/mis;