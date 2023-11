NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie von CTS Eventim den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und damit ihre optimistischen Geschäftserwartungen für den Ticketvermarkter zum Ausdruck gebracht. Das Kursziel hob Analystin Karin So in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 77 auf 80 Euro an und beließ die Einstufung auf "Overweight". Die Nachfrage nach Live-Veranstaltungen scheine deutlich höher zu sei als erwartet, was ihre im Vergleich zu den Konsensschätzungen optimistischen Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) untermauere. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/ck;