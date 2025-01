NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analystin Annick Maas bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf Berichte über Pläne, denen zufolge die britische Regierung erwägt, Großkäufe von Veranstaltungstickets durch Unternehmen zu verbieten, die diese dann zu einem deutlich höheren Preis weiterverkaufen. Dadurch könnten die Preisaufschläge bei Wiederverkäufen begrenzt werden. Ein solcher Schritt wäre positiv für Erstverkäufer von Tickets wie CTS Eventim./mis/ajx;