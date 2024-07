NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Covestro von 38 auf 62 Euro angehoben und damit an die mögliche Adnoc-Offerte angepasst. Die Einstufung beließ Analyst Chetan Udeshi in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht unverändert auf "Neutral". Er rechnet mit einem Umsatz von 3,79 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 303 Millionen Euro./ag/mis;