NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental vor der Saison der Quartalszahlen aus der Reifenbranche auf "Underperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. In den vergangenen Monaten seien die Aktien der Reifenproduzenten erneut ein gutes Investment gewesen, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Continental gebe es jedoch strukturelle Risiken im Automobilgeschäft./bek/tih;