ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat am Dienstag in einer Strategiestudie die 58 überzeugendsten Kaufideen am europäischen Aktienmarkt präsentiert. Dazu zählt auch die mit "Buy" bewertete Aktie von Continental . Analyst David Lesne setzt darauf, dass die Abspaltung des Autozuliefergeschäfts zu einer Neubewertung für Conti-Aktionäre führt./ag/tih;