NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Compugroup von 18 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse untersucht in einer am Dienstag vorliegenden Studie Anlagechancen im Bereich kleiner und mittelgroßer europäischer Unternehmen, deren Bewertungen - anders als bei den großen - immer noch so günstig seien wie nie zuvor. Eine breit angelegte Erholung lasse zwar noch auf sich warten, doch bei den Zinsen in der Eurozone habe die Trendwende schon begonnen. Nach einer enttäuschenden Gewinnwarnung gebe es allerdings bei der Compugroup keine Neuigkeiten, die Hoffnung auf eine baldige Erholung machten./tih/ck;