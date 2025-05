MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen bestätigten Unternehmensziele signalisierten eine Verbesserung der operativen Dynamik im Jahr 2025, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Ebitda-Marge 2024 auf einem Tiefpunkt gelegen habe, sehe er weiterhin mehr Wert in der Aktie des Softwareanbieters als im aktuellen Kursniveau zum Ausdruck komme./edh/he;