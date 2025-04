MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das erste Quartal liege unter seinen Erwartungen, in erster Linie in puncto Profitabilität, schrieb Analyst Knut Woller am Mittwoch. Die Jahresziele habe der Konzern bestätigt./ajx/gl;