NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Details zu den Ausschüttungsplänen der Frankfurter auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Dass die Bank die Details bereits jetzt kommuniziert habe, dürfte damit zu tun haben, dass man weitere unautorisierte Offenlegungen habe vermeiden wollen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausschüttungen fielen wohl erheblich höher aus als gegenwärtig am Markt erwartet. Zunächst aber seien dies nur Absichten der Commerzbank, die von Behörden noch genehmigt werden müssten. Dies könnte nicht so einfach und auch nicht so schnell vonstatten gehen, wie sich das Institut erhoffe./ajx/he;