ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Die Ausschüttungspläne seien zu begrüßen, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Bei der Bank entwickelten sich die Dinge in die richtige Richtung, die Aktie bleibe ein Kauf./mf/tih;