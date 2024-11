NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Quartalszahlen und einem gesenkten Ausblick auf "Hold" mit einem Ziel von 28 Euro belassen. Die gesenkten Jahresziele hätten nach dem Aus für die Ampel-Regierung in Deutschland mit Marktunsicherheiten und einer schwachen Nachfrage seitens kleiner und mittelständischer Unternehmen zu tun, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie stünden damit im Einklang mit den Aussagen des Konkurrenten Bechtle. Der Experte spricht daher von keiner großen Überraschung./tih/zb;