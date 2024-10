NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das konjunkturelle Umfeld sei für den Chemikalienhändler unverändert schwierig, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er hält daher im Vorfeld der Quartalszahlen an seiner vorsichtigen Einschätzung "Negative Catalyst Watch" fest./bek/la;