ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 60 Euro gesenkt. Die Gewinnentwicklung des Chemikalienhändlers sei enttäuschend, schrieb Nicole Manion in ihrer am Freitag vorliegenden Analyse. Die vom Konzern eigentlich angestrebte Aufspaltung in zwei eigenständige Divisionen hält sie zunächst für unwahrscheinlich, angesichts des Abschieds von Konzernchef und Finanzvorstand binnen der kommenden zwölf Monaten./ag/la;