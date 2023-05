NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag nach Quartalszahlen des Chemikalienhändlers auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über der Konsens- und noch deutlicher über seiner Schätzung, der Umsatz dagegen unter den Erwartungen, schrieb Analyst Chris Counihan am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit einer verhaltenen Kursreaktion der Aktie./gl/ag;