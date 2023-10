NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Boeing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Der Kursrückgang der Aktie im September sei angesichts des aufgekommenen Gegenwinds für den Flugzeughersteller keine Überraschung, wohl aber das Ausmaß im Vergleich zum Gesamtmarkt, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erwartungen für das dritte Quartal habe der Airbus-Konkurrent jedoch bereits gesenkt. Er hält dennoch an seiner langfristig positiven Einschätzung fest./gl/edh;