NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing von 220 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei beim Flugzeugbauer aktuell attraktiv, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Boeing dürfte den laufenden Streik der Gewerkschaft IAM vor der Veröffentlichung der anstehenden Quartalszahlen lösen können. Bei dieser Zahlenvorlage werde der Flugzeugbauer wohl die Erwartungen für die kommenden Jahre dämpfen./niw/mis;