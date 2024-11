NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Nach der Annahme des Angebots des Flugzeugbauers durch die streikenden Arbeiter werde die Arbeit an diesem Mittwoch nun wieder aufgenommen, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus wandere nach einem Cash-Verbrauch nun in Richtung der Produktion./ck/mis;